Görünmeyen Ordular
Birçok coğrafyada 4000 yıldır varlığını sürdüren gerilla savaşlarını derinlemesine inceleyen akademisyen Max Boot, Görünmeyen Ordular’da; savaşların, mücadelelerin tarihe yön veren etkilerini gözler önüne seriyor.
Birçok coğrafyada 4000 yıldır varlığını sürdüren gerilla savaşlarını derinlemesine inceleyen akademisyen Max Boot, Görünmeyen Ordular’da; Roma-Yahudi Savaşlarından Büyük İskender’e, Mezopotamya’nın kanlı nehirlerinden Çin’in uçsuz bucaksız bozkırlarına, İngiltere ile İrlanda arasındaki güç savaşlarından Haiti’nin özgürlük mücadelesine, Garibaldi’den Arabistanlı Lawrence’a, Kızıl Ordu ile Mücahitlerin yüzleşmesinden El Kaide’nin günümüzdeki etkilerine dek süregelen savaşların, mücadelelerin tarihe yön veren etkilerini gözler önüne seriyor.
Görünmeyen Ordular / Max Boot / İnkılâp Kitabevi / 712 s.
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