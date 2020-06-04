Görünmez kahramanlardan çağrı: ‘Veteriner işleri müdürlükleri kurulsun’

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Oda yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Murat Arslan imzasıyla yapılan açıklamada, veteriner hekimlerin pandemi ile mücadeleye katkılarına dikkat çekildi.

39 BELEDİYENİN 18’İNDE VAR

22 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla veteriner işleri müdürlüklerinin idarelerin isteğine bırakıldığını, sonrasında ise birçok ilçe belediyesinde veteriner işleri müdürlüklerinin kapatıldığını anımsatan Arslan, halihazırda İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden yalnızca 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunduğunu, diğerlerinde ise veteriner hekimlerin temizlik, sağlık, sosyal hizmetler gibi birimlere bağlı olarak çalıştığını belirtti.

Bu durumun toplum sağılığını riske attığını söyleyen Arslan, “İlçe belediyelerinde vakit geçirmeden veteriner işleri müdürlükleri, büyükşehir belediyelerinde de halk sağlığı daire başkanlıklarının yeniden kurulması aciliyet arz etmektedir” ifadelerine yer verdi. Arslan, aksi durumdaki riskleri ise şöyle özetledi: “Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre sağlığı olumsuz etkilenir. Yerel yönetimlerin üretime destek çalışmaları eksik kalır.” Belediyelerin kendi sınırları içinde üretilen, depolanan, taşınan ve satılan hayvansal gıdaların ruhsatlandırma ve denetleme görevini yerine getirirken veteriner hekimlerle çalışma zorunluğunu anımsatan Arslan, kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, şarbon, kuş gribi gibi zoonoz hastalıklar ve Covid-19 gibi salgınlarla mücadelede veteriner hekimlerin önemini vurguladı.