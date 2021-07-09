Görüntüyü paylaşan Tanal: "Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı!"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Diyarbakır'daki etkinlikte korumaların ittiği kişiye dikkat çekti.
Diyarbakır'da cami çıkışında konuşurken Erdoğan'ın yanına yaklaşmaya çalışan Şanlıurfa'nın AKP'li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü korumalar itti. Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tanal, Diyarbakır'a birçok çevre illerden de insanların taşındığını aktardı.
Tanal, "A Haber, oy kaybedince bölgeyi hatırlayıveren Erdoğan lehine slogan atanlar Diyarbakırlılar mı, yoksa çevre illerden otobüslerle taşınan AKP'liler mi?" diye sordu.
AKP'li Belediye Başkanı Abidin'in alanda korumalar tarafından iletildiği anlara ait görüntüyü paylaşan Mahmut Tanal, "Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı! Urfa’yı hizmete hasret bırakan Zeynel başkan da Diyarbakır’a geçivermiş!" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Dev bankadan açıklama