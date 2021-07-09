Görüntüyü paylaşan Tanal: "Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı!"

09 Temmuz 2021 Cuma, 17:15

Diyarbakır'da cami çıkışında konuşurken Erdoğan'ın yanına yaklaşmaya çalışan Şanlıurfa'nın AKP'li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü korumalar itti. Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tanal, Diyarbakır'a birçok çevre illerden de insanların taşındığını aktardı.

Tanal, "A Haber, oy kaybedince bölgeyi hatırlayıveren Erdoğan lehine slogan atanlar Diyarbakırlılar mı, yoksa çevre illerden otobüslerle taşınan AKP'liler mi?" diye sordu.

AKP'li Belediye Başkanı Abidin'in alanda korumalar tarafından iletildiği anlara ait görüntüyü paylaşan Mahmut Tanal, "Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı! Urfa’yı hizmete hasret bırakan Zeynel başkan da Diyarbakır’a geçivermiş!" ifadelerini kullandı.