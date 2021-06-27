Göz rahatsızlıkları pandemi döneminde takipsizlik nedeniyle arttı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde, takibi ihmal edildiği için artan rahatsızlıklar arasında göz hastalıkları da yer alıyor. Yurttaşların salgın endişesiyle hastanelere gitmediği bu dönemde, tablet ve telefonla sıkça vakit geçiren çocuklarda da göz hastalıklarında artış görüldü.
Oftalmoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Karalezli, Covid-19 salgınında yakına odaklanma gerektiren bilgisayar oyunlarına eğilimin, çocuk ve gençlerin göz sağlığını olumsuz etkilediğini açıkladı. Karalezli, Covid-19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, uzun dönem ciddi kısıtlamalar yaşandığını söyledi.
Bu dönemde hastaların da göz muayenelerini aksatmak zorunda kaldığını belirten Karalezli, "Özellikle 65 yaş üstü grup bu durumdan oldukça çok etkilendi. Bu yaş grubunda gördüğümüz diyabetik retinopati hastalarında, halk arasındaki ismiyle 'sarı nokta' hastalarında düzenli takip gerekenlerin izlenmesinde elde olmadan da olsa aksamalar yaşandı" dedi.
Salgın döneminde retinal hastalıkların oldukça ihmal edildiğini dile getiren Karalezli, özellikle diyabetik retinopati ve ven tıkanıklığı gibi retinal hastalıkların tedavilerinin aksatılmasının körlüğe yol açabileceği uyarısında bulundu.
Hastaların salgın endişesiyle hastanelere gelmediğini anlatan Karalezli, "Bu dönemde etkili olan bir neden de hastanelerin büyük bölümünün pandemi hastanelerine dönüşmesiyle polikliniklerdeki personel sayısının azalmasıydı" diye konuştu.
ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE MİYOP VAKALARI ARTTI
Prof. Dr. Aylin Karalezli, bu dönemde özellikle bilgisayar, tablet ve cep telefonu başında uzun saatler geçiren çocuk ve gençlerin risk altında olduğunu söyledi.
Bu durumun göz sağlığına olumsuz yansımalarını görmeye başladıklarını ifade eden Karalezli, şunları kaydetti:
"Özellikle çocuklarda ekran karşısında uzun zaman geçirmeye bağlı uzağı görme kusuru olan miyopinin ilerleyişinin son dönemde daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Yeni normalleşme dönemiyle polikliniklerde hasta yoğunluğu görülmeye başlandı. Bu dönem içerisinde takipsiz kalan hastalarda özellikle hastalığın ilerleyişindeki artışı gözlemledik. Takipsizlik nedeniyle hastalarımızdaki görme bozukluğunun artışını saptadık. Özellikle genç ve çocuklarda sürekli evde yakına odaklanma, bilgisayar oyunlarına eğilim, kırma kusurlarının daha da ilerlemesine sebep oldu."
Anne babaları da uyaran Karalezli, çocuklarının uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakmasının önüne geçmeleri gerektiğini belirtti.
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