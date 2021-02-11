Göz sağlığı için doğru gözlük kullanımı nasıl olmalı?

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:13

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Candan Karaca, yanlış gözlük kullanımının göz derecelerinin artmasına sebep olabileceğine dikkat çekerek, doğru gözlük kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI

Doğru gözlük kullanmanın öneminden bahseden Op. Dr. Candan Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuklarda bir kayma ya da uzağa görememe nedeniyle gözlük kullanıyorsa, bunu mutlaka düzgün kullanması ve bırakmaması gerekmektedir. Özellikle çocuklarda göz kaymalarında düzensiz kullanılan gözlükler, hem kaymanın artmasına hem de tedavinin engellenmesine sebep olabilmektedir. Bu da göz tembelliğine yol açabilir.

Erişkinlerde ise daha çok yakın gözlüklere adapte olduğumuz zaman yakın gözlüklerin 30-40 cm mesafede çalışma ortamında kullanabiliriz. Fakat ayağa kalkıldığı zaman karşıdan birisi geldiğinde kesinlikle o gözlüklerle bakmamamız gerekmektedir. Yakın gözlüklerle yürümememiz lazım. Yürürsek ya da karşıya bakarsak kendi elimizle gözlük numaralarımızı arttırmaya sebebiyet verebiliriz."

GÖZLÜK KULLANMAKTAN ÇEKİNİLMEMELİ

Bilgisayar ortamında çalışanlar için mavi ışığı engelleyen özel camlar kullanıldığını anlatan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu camlar halk arasından dinlendirici diye hitap edilir, fakat böyle bir cam grubumuz yok. Bu kötü ışıkları engelleyen koruyucu camlar kullandığımız zaman, hem göz kuruluğu, hem de gözün rahatlaması açısından biraz daha avantaj sağlanabiliyor. Gözlük kullanmaktan çekiniliyor ise o yanlış bir durumdur. Özellikle araç kullanan insanlar gece kullananlar mutlaka gözlüklerini takmalılar. Özellikle okula giden çocuklar, gözlük kullanımı verimli çalışması sağlar. Gözlük kullanmadığı zaman baş ağrısı gibi dikkat dağıtıcı sağlık sorunlarını ortaya çıkabilir. Onun için gözlük kullanımı, doktor tavsiyesi ile zamanında ve düzgün kullanılması çok önemlidir ."