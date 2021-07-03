Göz sulanması neden olur?

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:24

Göz yaşarması problemini hemen herkes hayatında bir kez de olsa yaşar. Gözyaşları normal olarak gözyaşı kanallarınızdan boşaltılır ve sonra buharlaşır. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve sulu gözler ortaya çıkar. Gözyaşlarınız; doğru su, tuz ve yağ dengesini sahip değilse gözleriniz çok kuru olabilir. Böylelikle meydana gelen tahriş, gözyaşı kanallarınızdan dışarı akan gözyaşlarının aşırı üretilmesine neden olur. Gözlerinizde olması gerektiği kadar yağ bulunmadığından döngüyü devam ettiren bol miktarda gözyaşı üretmeye devam edersiniz.

Tıkanmış gözyaşı kanalları, toz, rüzgar, alerji, enfeksiyon ve yaralanmalar da göz sulanmasına neden olabilir. Sulu gözler, çoğu zaman tedavi olmadan çözülür ancak durum bazen kronik bir problem haline gelebilir. Eğer uzun süredir göz sulanması yaşıyorsanız ve diğer semptomlarda varsa bir uzmana başvurmanın vakti gelmiş demektir.

Genellikle basit ve gelip geçici olarak görülen göz sulanması durumunun aslında birçok problemin habercisi de olabilir.

İşte göz sulanmasının sebeplerin bazıları…

1) GÖZ YORGUNLUĞU

Göz yorgunluğu sonucunda göz sulanması ortaya çıkmaktadır. Göz sulanması göz yorgunluğunun en büyük nedenleri arasında yer almaktadır. Göz yorgunluğu özellikle aşırı derecede kitap okumak ya da bilgisayar başında kalmak sonucunda göz yorgunluğu ortaya çıkar. Bunun sonucunda kişide göz sulanması görülür.

2) SİNÜZİT

Sinüzit sonucunda sürekli olarak geniz akıntısı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda burunda sıvı ve mukus birikmesi de artar. Sinüzitin doğal bir sonucu olarak göz sulanması ortaya çıkmaktadır. Göz sulanması sinüzite bağlı ortaya çıkınca kimi zaman kendiliğinden geçmektedir.

3) ALERJİLER

Alerjik reaksiyonlar da göz sulanmasına neden olmaktadır. Bir takım alerjiler gözlerde aşırı derecede sulanmayı sağlar. Alerjinin bir belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Alerji hem gözde belirti verir hem de burunda verebilir. Bu alerjinin bir doğal sonucu olarak kabul edilmektedir.

4) BLEFARİT

Blefarit göz kapağı iltihabı olarak da bilinmektedir. Göz kapağı iltihabı sonucunda ortaya çıkan bir belirti olarak göz sulanması görülür. Göz kapağı iltihabı en çok görülen iltihaplanma çeşitleri arasında yer almaktadır.

5) SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk algınlığının doğal sonucu olarak göz sulanması yer almaktadır. Göz sulanması soğuk algınlığının bir belirtisidir. Soğuk algınlığı sonucunda vücutta anormal bir takım reaksiyonlar ortaya çıkar. Burun akıntısı ve göz sulanması ile birlikte görülen soğuk algınlığı daha pek çok belirti ile de görülür.