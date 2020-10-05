Gözaltıların ardından açıklama yapan HDP’li Temelli, Erdoğan’ın o süreçteki sözlerini hatırlattı
Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP’lilere ilişkin açıklama yapan Van Milletvekili Sezai Temelli, “7 Ekim’de AKP Genel Başkanı’nın Kobane’ye çok yakın bir yerden “Kobane düştü düşecek” şeklindeki açıklamasının ardından ilk ölüm haberi Varto’dan gelmişti” dedi.
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, partisine yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Kobani eylemlerinin gerekçe gösterilmesine tepki gösteren Temelli, Erdoğan’ın o süreçteki, “Kobane düştü düşecek” şeklindeki sözleri hatırlatarak, açıklamanın ardından ilk ölüm haberinin geldiğini söyledi.
Temelli’nin açıklamaları şöyle:
"IŞİD’in Kobane’de işgal ve katliam girişimlerine karşı çıkmak; yaşam koridorunun açılmasını sağlamak ve AKP iktidarının çetelere verdiği desteği engellemek amacıyla sesini yükselten halkımıza karşı 6-8 Ekim’de açıkça bir katliama girişilmiştir."
İLK ÖLÜM HABERİ
"O güne kadar çeşitli kentlerde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmesine rağmen 7 Ekim’de AKP Genel Başkanı’nın Kobane’ye çok yakın bir yerden “Kobane düştü düşecek” şeklindeki açıklamasının ardından ilk ölüm haberi Varto’dan gelmişti."
“ÖNERİYİ AKP VE MHP REDDETTİ”
"Eylemlerde 16’sı güvenlik güçlerince; 38’i faili meçhul ve 47’si IŞİD’i protesto eden eylemciler olmak üzere en az 54 kişinin ölmesine rağmen bugüne kadar yargı tarafından etkili bir soruşturma yapılmadı, yasama adına TBMM araştırsın önerilerimiz AKP/MHP tarafından reddedildi."
"Eylemler esnasında katledilen Yasin Börü ve yanındaki 4 kişinin ölümü ise sadece seçim malzemesi olarak kullanıldı."
“KONTROL EDİLEMEYEN GÜVENLİK GÜÇLERİ”
“IŞİD’in Kobane’ye saldırı girişimlerini engellemek adına dönemin AKP hükümetiyle yaptığımız görüşmeler sonunda olan ise dönemin iktidar sözcülerinin bir anda karar değiştirdiği ve ‘Bizim kontrol edemediğimiz güvenlik güçleri var’ diyerek katliama yol verdikleridir.”
"DAVUTOĞLU AÇIKLAMALIDIR"
Bir daha anımsatmak gerekir ki 6-8 Ekim Kobane eylemlerinde ölümleri durdurmak adına HDP heyetleri sorumlu kurumlarla teması bir saniye dahi kesmemiştir. Eğer bir yüzleşme yapılacaksa devrik Başbakan Davutoğlu ve dönemin sorumluları gerçekleri biran önce açıklamalıdır.”
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