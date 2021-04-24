Gözaltına alınan VeBitcoin’in CEO’su İlker Baş’ın, Sabah gazetesinde röportajı ortaya çıktı
MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın, Sabah gazetesinde röportajı ortaya çıktı. Baş, aynı zamanda iddaa bayii de işletiyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan yerli kripto para borsası VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş gözaltına alındı.
Baş'ın daha önce Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajı ortaya çıktı. Sabah gazetesinde, MASAK tarafından hesaplarına bloke konuşan VeBitcoin sitesi hakkında "yeniliklerini her gün artıran başarılı bir teknoloji firması" ifadeleri kullanılıyor.
Ayrıca, VeBitcoin'in Türkiye'deki önemli bir açığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.
İDDAA BAYİİ YÖNETİCİSİ
Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'su Baş'ın, aynı zamanda iddaa bayii yönettiği de görüldü. Baş, "Kazandım" adlı bayiiyi işletiyor.
NE OLMUŞTU?
Thodex'in ardından VeBitcoin şirketi 'finansal olarak zor durumda olduğunu' söyleyerek faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından VeBitcoin'in hesaplarına bloke konuldu ve şirket yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.Son olarak, VeBitcoin CEO'su İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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