Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti

Yeni sezona Ünal Karaman ile hazırlanan Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 21:27
Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.


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