Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti
Yeni sezona Ünal Karaman ile hazırlanan Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.
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