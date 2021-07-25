Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti

25 Temmuz 2021 Pazar, 21:27

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Slovenya Milli Takımı’nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.