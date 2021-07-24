Alanyaspor açıkladı: Galatasaray ile görüşüyoruz!

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:37

Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Berkan Kutlu için beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Berkan Kutlu için başkanlar düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mevlüthan Çavuşoğlu, "Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır." dedi.

23 yaşındaki Berkan, geçen sezon Fransa'nın Sion takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.



