Göztepe Teknik Direktörü Palut: Süper Lig takımına yakışmayacak goller yedik
Teknik direktör İlhan Palut, alınan mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunurken, savunma hatalarından yakındı.
Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Gürsel Aksel Stadı'nda normal süresi 3-3 bitip nefesleri kesen maçta TFF 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'a 120 dakika sonunda 5-4 mağlup olup elenen Göztepe, büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör İlhan Palut, alınan mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunurken, savunma hatalarından yakındı. Çok basit goller yediklerini anlatan genç teknik adam, "Süper Lig seviyesinde bir takımız. Bu seviyede bir takıma böyle basit goller yemek hiç yakışmadı. Savunma anlamında gereken dersleri mutlaka almalıyız" diye konuştu.
Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini ifade eden İlhan Palut, "Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyorduk. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Sakatlarımız vardı, koronavirüs tedavisi gören gençlerimiz oldu. Buna stoperimiz Atınç'ı da dahil edebiliriz. Aytemiz Alanyaspor'la oynadığımız erteleme maçı dahil çok yoğun bir fikstüre sahibiz. Bursaspor'a karşı hücumda etkili olduk. Rakibimize 4 gol attık, fazlasını da atabilirdik. Ancak savunma hatalarımız kabul edilemez. Bursaspor da sahaya büyük mücadele koydu. Maçı çok istediler, tebrik etmek lazım. Bu bize bir ders oldu" cümlelerini kullandı.
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