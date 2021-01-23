Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak
İzmir ekibi Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.
İlk yarının son haftasında Vodofane Park'ta oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup eden Göztepe, 25 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Son 8 maçında yenilmeyen ve bu müsabakalarda 7 galibiyet ile 1 beraberlik alan Beşiktaş, 41 puanla zirvede bulunuyor.
Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, yarın ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.
Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.
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