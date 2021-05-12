Göztepelilerden, Mehmet Sepil'e tribün çağrısı

Göztepe taraftar gurubu Göztepeliler, Beşiktaş maçında tribünlerin açılması için Başkan Mehmet Sepil'e çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:36
Göztepelilerden, Mehmet Sepil'e tribün çağrısı
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Göztepe taraftarının "Ev sahibinin olmadığı yerde, misafir olmaz" notuyla paylaştığı açıklama şöyle:


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