Göztepe'ye evinde yan bakılmıyor
Göztepe, sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, sadece 1 kez berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanırken, son haftalarda Gürsel Aksel Stadı'ndaki etkili performansına güveniyor. Göztepe, sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, sadece 1 kez berabere kaldı.
En son Teknik Direktör İlhan Palut döneminde 9 Ocak'ta Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Göztepe, genç çalıştırıcının ayrılmasının ardından Gençlerbirliği'ni 4-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Göztepe, bu periyotta evinde yalnızca Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Bu periyotta 12 kez rakip ağları havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde ise 4 gol gördü.
ŞEHİTLER İÇİN DEV BAYRAK
Sivasspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı. Tüm Türkiye'de gururla kutlanan zaferin 106'ncı yıl dönümünde Göztepe teknik ekibi, oyuncular ve personel, antrenman öncesi sahada dev Türk bayrağı açarak şehitlerimizi andı. Ardından futbolcular Ünal Karaman yönetiminde taktik idman yaptı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- AKP içinde Ayasofya kavgası
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AKP'den, Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
- Zindaşti’yi tahliye eden hâkime rüşvet davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye kapatma davası' yorumu
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı