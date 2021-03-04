Göztepe'yi Alanyaspor frenledi
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Göztepe 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi üst üste aldığı üç galibiyetin ardından Alanya'dan beraberlikle döndü.
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.
Ligde oynadığı son üçü maçı da kazanan Göztepe, 43. dakikada Fatih Aksoy'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik golünü erken buldu. 54. dakikada Yunan savunmacı Georgios Tzavellas attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skor ve birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Göztepe 36 puana yükselirken Alanyaspor ise puanını 43 yaptı.
Son dört maçından 10 puan çıkaran Göztepe bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor bu süreçte hanesine 2 puan yazdırabildi.
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