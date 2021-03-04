Göztepe'yi Alanyaspor frenledi

04 Mart 2021 Perşembe, 18:08

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Ligde oynadığı son üçü maçı da kazanan Göztepe, 43. dakikada Fatih Aksoy'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik golünü erken buldu. 54. dakikada Yunan savunmacı Georgios Tzavellas attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skor ve birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Göztepe 36 puana yükselirken Alanyaspor ise puanını 43 yaptı.

Son dört maçından 10 puan çıkaran Göztepe bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor bu süreçte hanesine 2 puan yazdırabildi.