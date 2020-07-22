Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:38

Altın fiyatları, hem yurt içinde hem de yurt içinde yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalarda 9 yılın zirvesinden tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hızla hareket eden spot altının onsu 1865 doların üzerine tırmandı. Spot altında tüm zamanların en yüksek seviyeleri 1.921 dolar ile 2011 Eylül'de görüşmüştü. Salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri destekleyen vaka sayıları altın fiyatlarındaki en büyük baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

GRAM ALTIN 409 LİRAYLA REKOR TAZELEDİ

Spot altındaki yükselişler yurt içi piyasalarda da rekor getirdi. Altının gram fiyatı 409 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyelerini daha da yukarı taşıdı. Yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesinde global piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra salgın nedeniyle ertelenen düğün sezonunun başlaması da etkili oluyor.

Sabah saatleri itibarıyla çeyrek altın 671 liradan Cumhuriyet altını ise 2 bin 671 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, altında yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1865 ve 1880 bölgeleri direnç olarak takip edilebilir. Diğer yandan değerli madende olası yaşanabilecek kar satışlarında 1853 ve 1843 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GÜMÜŞ 7 YILIN ZİRVESİNDE

Gümüş fiyatları, küresel ekonomiyi koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileri ile yaklaşık yedi yılın zirvesine çıkarken, altın rekor seviyeye doğru tırmanışını sürdürdü.

Yatırımcılar, koronavirüs vaka sayısındaki sert yükselişten dolayı artan güvenli liman alımları, yavaşlayan büyüme, zayıflayan dolar ve ABD'de negatif faizler nedeniyle bu metallere yöneliyor. Hükümetler ve merkez bankalarından gelen yüklü miktardaki teşvikler de fiyatları destekledi. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 7850 milyar dolarlık dev kurtarma paketini onaylamasının ardından dikkatler ABD ekonomisine destek için yeni bir teşvik paketine ilişkin görüşmelere çevrildi.

Spot gümüş yüzde 7.2 yükselişle ons başına 22.8366 dolara kadar çıkarak 2013'ten beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 11:54'te 22.3686 dolara geldi. Vadeli gümüş kontratları Comex piyasasında yüzde 7.6 kadar yükseldi.

Gümüşte görülen sert yükseliş ayrıca arza ilişkin endişeler ve sanayi talebinde artış olacağına ilişkin iyimserlikten de destek buluyor. Gümüş destekli Borsa fonlarındaki (ETF) varlıklar rekor seviyeye ulaşırken, altın destekli ETF'lerdeki varlıklar Salı günü Haziran ortasından bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi ve bu varlıklar da tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, hazırladığı notta, "Altın gibi gümüş de bu yıl güvenli liman alımlarından ve ABD'de düşen uzun vadeli reel faizlerden faydalandı," dedi ve "Gümüşte bir süredir devam eden ralli, özellikle talep umutlarının ve arz endişelerinin diğer faktörlere eklendiği dönemde sürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın yüzde 1.3 yükselişle ons başına 1,865.81 dolara kadar çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ve aynı yıl 1,921.17 dolar ile gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

ABD dolarının 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Mart ayından bu yana en düşük seviyesi yakınında seyrediyor.

Çinli altın ve gümüş hisse senetleri değer kazandı ve China Silver Group Ltd. Hong Kong'da yüzde 30'dan fazla yükseldi.

SÜREN KAZANÇLAR

Citigroup Inc. emtia araştırma küresel başkanı Ed Morse, Çarşamba günü Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, "Gümüş, diğer değerli metalleri yukarı iten bir dizi faktöre ek olarak, güneş enerjisi hücreleri gibi sanayi uygulamalarında kullanılmasından dolayı kazancını sürdürmeli" dedi.

Citi daha önceki değerlendirmesinde, gümüşün refah koruma isteğinin yüksek ve ekonomik faaliyetin iyileşmekte olduğu dönemlerde çok güçlü performans eğilimi gösterdiğini kaydetti. Gümüş Enstitüsü bu ayın başlarında, 2020 yılında Kovid-19'dan kaynaklanan aksaklıklardan dolayı maden üretiminde yüzde 7'lik düşüş olacağı tahmininde bulundu.

HSBC Securities (USA) Inc. baş değerli metaller analisti James Steel, hazırladığı notta, "Gümüş güçlü bir yükseliş gerçekleştiriyor ve muhtemelen güçlü kalacak," dedi ve "altındaki ralliye tam katılamamış olan bazı yatırımcılar gümüşü cazip bulabilir. Bunun gerçekleşmekte olduğunu ve gümüşün yüksek fiyatlarını sürdürebileceğini düşünüyoruz" şeklinde görüş bildirdi.