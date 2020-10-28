Grand Slam'de altın madalya kazanan Kayra Sayit yurda döndü

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:03

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'de 2 altın madalya kazanan Türk Judo Milli Takımı yurda döndü.

Budapeşte Grand Slam'de erkekler 81 kiloda mücadele eden judocularımızdan Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kayra Sayit altın madalya kazanmıştı. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile milli sporcularımız Kayra Sayit ve Mert Şişmanlar, Macaristan dönüşünde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarihinde judoda ilk kez bir grand slam'in 2 altın madalya ile tamamlandığının altını çizen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Madalyadan önce aslında 8 aylık aranın ardından çocukları görme açısından gittiğimiz bir müsabaka oldu. Hem başarılı olmamız hem de çocukların performansını izlemek bizim için önemliydi. Burada 4 aylık kamp sürecini bitirdi çocuklar, 4 ay sonra resmi bir müsabakaya girdiler. Bu, çocukların kendilerini tekrardan motive etmeleri, olimpiyat hedeflerini tekrardan yenilemeleri ve durumlarını görmek için önemliydi. Katıldığımız müsabakalar bizim için ölçü oldu. Kayra'yı da Vedat'ı da Mert'i de katılan bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü, 8 ay aranın ardından güzel bir başlangıç oldu. Türkiye tarihinde de ilk kez bir grand slam'i 2 tane altın madalya ile tamamlamış olduk. Grand Slam'i de 3'üncü sırada bitirdik. Bu da bizim için başarı anlamında güzeldi" ifadelerini kullandı.

Altın madalyanın sahibi olan Kayra Sayit ise pandemi sürecinde zor bir dönemden geçtiklerini ama yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtti. Kayra Sayit, "Biraz daha zor ama federasyonumuz organizasyonu çok güzel yapıyor. Herkesle antrenmanlar yapıyoruz. Şimdi 3-4 ay daha çalışacağız. Kondisyonumuz da iyi. 2 altın madalya ile döndük. Çalışmalara devam ediyoruz. Avrupa ve dünyanın ardından olimpiyatlarda da altın madalya gerekiyor. Olimpiyatlardaki rakiplerimi tanıyorum. Daha fazla çalışmam lazım. Sonrasında bakacağız" şeklinde konuştu.