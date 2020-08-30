Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışı Bursa'da başladı
Avrupa’da yıllardır geniş katılımlı bir şekilde organize edilen, lisanslı veya lisanssız tüm bisikletçilere açık, uzun yol bisiklet yarışları GranFondo, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da başladı.
ranfondo Uluslararası Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla Bursa'da başladı.
Avrupa’da yıllardır geniş katılımlı bir şekilde organize edilen, lisanslı veya lisanssız tüm bisikletçilere açık, uzun yol bisiklet yarışları GranFondo, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışına, kısa parkuru 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olmak üzere 5 ayrı kategoride 2 bin civarında amatör ve profesyonel bisiklet tutkunu katıldı. Koronavirüs sonrası Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri arttırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olan Granfondo Bursa’da, sporcular startta bölünmüş çizgilerden çıkış yaptı.
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