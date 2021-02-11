Grekoromende İBBSK iddialı

11 Şubat 2021 Perşembe, 12:19

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından grekoromen stil milli takımı seçmeleri pandemi tedbirleri çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) grekoromen güreş takımından 24 sporcu katılacak.

Turnuva öncesinde hazırlıklarını İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde sürdüren İBBS'lı güreşçileri kulüp başkanı Fatih Keleş, yönetici Erdem Aslanoğlu, genel müdür Murat Beytekin ve Güreş Şubesi koordinatörü İbrahim Demirtürkoğlu ziyaret etti.

Turnuva ile ilgili konuşan İstanbul BBSK Grekoromen Güreş Takımı Başantrenörü Hüseyin İldem "Pandemiden dolayı Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası yerine milli takım seçmesi gerçekleştirilecek. Kısıtlı sayıda sporcunun mücadele edeceği ve federasyonun belirlediği kriterlere uygun yapılacak olan şampiyonaya olimpiyat kota mücadelesine gidecek sporcularımızın katılmayacak. Ama şampiyonada toplam 24 sporcu ile kulübümüzü temsil edeceğiz" dedi.

Seçmelerin 19-21 Nisan'da Polonya'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası takımını belirlemek için önem taşıdığını vurgulayan İldem; "Kulüp olarak hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na en az 5 sporcu göndermek. 2 aydır tesislerimizdeki devam eden kamp dönemi bizim için verimli geçti. Şu ana kadar bizi olumsuz etkileyecek bir sakatlık ya da kilo problemi yaşamadık. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul’daki bir otelde yapılacak müsabakalarda pandemi tedbirleri alınacak. Otelde bulunan tüm sporcular, hakemler, antrenörler ve görevlilerin Covid 19 testleri yapılacak. Şampiyonada başarılı olan sporcular milli takım kadroları için kampa davet edilecek.

Turnuvada mücadele edecek İBBSK'lı sporcular şöyle;

60 kg Ahmet Uyar,

67 kg Ahmet Altan, Kadir Kamal, Müslüm Barga

77 kg Yunus Emre Başar, Abdurrahman Kalkan

87 kg Muhittin Sarıçiçek

130 kg Muhammet Hamza Bakır, Burak Çakırca, Fatih Bozkurt

55 kg Ekrem Öztürk, Müslüm Alınlı, Mustafa Erol

63 kg Abdurrahman Altan, İsmail Çulfa, Veysel Sarıkurt

72 kg Cengiz Arslan, Ahmet Yılmaz

82 kg Burhan Akbudak, Salih Aydın, Hasan Basri Yıldırım, Ali Osman Erbay

97 kg İbrahim Tığcı, Fatih Başköy