Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı
Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum üyesi müvekkilleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum üyesi müvekkilleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Halkın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Grup Yorum üyesi müvekkillerimiz Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın Beykoz Polenezköy'den gözaltına alındığının bilgisi verildi" denildi.
İdil Kültür Merkezi'ne polis baskını
Öte yandan Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne de polis tarafından baskın düzenlendi.
Halkın Hukuk Bürosu baskını "Okmeydanı'da bulunan İdil Kültür Merkezi'nin polis tarafından basıldığının şu anda içeride arama yapıldığının bilgisi verildi" sözleriyle duyurdu.
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