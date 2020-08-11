Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek: Eşimin sesini son kez duymama izin vermediler
İstanbul Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 29 Kasım 2019 tarihinde tutuklanan Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek, “Eşim İbrahim Gökçek ve Helin Bölek konser vermek istedikleri için hayatlarını kaybettiler. Eşimin sesini son bir kez olsun duymama izin vermediler. Türkü söylemesini beklerken, cenazesine gittim” ifadelerini kullandı.
“Polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma” gibi suçlamalarla tutuklanan ve Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishane’den gazetemize mektup yollayan Gökçek, “16 Temmuz’da görülen 3. duruşmada siyasi bir kararla, talimatla tahliye edilmedik. O gün tam bir tiyatro oynandı. Mahkeme kapısında TEM polisleri tahliye edilmememiz için nöbet tutuyorlardı. 3 yıl içinde 4. kez tutuklanmışım ve bütün iddianamelerin hepsi aynı. Bir saniye dahi tutuklu kalmamam gerekirken keyfi bir şekilde özgürlüğümden alıkonuluyorum. Tutuklama kararları artık bir silah, intikam aracı olarak kullanılıyor” dedi. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, “Yaşamayı çok seviyorum. Sadece türkü söylemek istiyorum” diyerek Grup Yorum üyelerinin tahliye edilmesi, konser ve diğer tüm yasakların kaldırılması talebiyle başlattığı ölüm orucunun 323. gününde yaşamını yitirmişti.
Eşi İbrahim Gökçek ile ölmeden önce telefon görüşmesi yapmak istediğini ancak cezaevi idaresi tarafından engellendiğini söyleyen Sultan Gökçek, “Eşimi son bir kez olsun görmemem için beni tahliye etmediler. Eşimin türkü söylemesini beklerken cenazesine gittim. Biz taleplerimiz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Tutukluluk gerekçemiz tek bir cümleden oluşuyor. O da ‘Grup Yorum üyesi’ olmak. Halkın türkülerini söylemek suç değildir. Yaşadığımız adaletsizliğin son bulması için direnmeye devam edeceğiz” diye yazdı.
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