G.Saray’da Muslera ve Arda, arkadaşlarını motive ediyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İki yıldız, Ç.Rize ile Hatay mağlubiyetlerinin ardından takımda bozulan havayı değiştirmek için Florya’da yoğun mesai harcıyor. Kaptanların, bay geçilen haftada her idmandan önce ve sonra takım arkadaşlarıyla görüşüp motivasyon konuşmaları yaptığı öğrenildi. Muslera ile Arda’nın önlerinde daha 9 maç bulunduğunu belirtip, “Yarıştan kopmadık, pes etmek yok, hâlâ zirvenin ortağıyız. Rakiplerin de zor maçları var. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Konsantrasyonumuzu kaybetmeden her maçımıza final havasında çıkıp mutlu sona ulaşacağımıza inanalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘SON FIRSAT KARAGÜMRÜK’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibi, hafta sonunda oynayacakları Karagümrük karşılaşmasını son fırsat olarak değerlendiriyor. Bu maçtan alınacak 3 puanın kendilerini yeniden iddialı hale getireceğine vurgu yapan tecrübeli hoca, dünkü antrenmanla birlikte oyuncularını psikolojik açıdan hazırlamaya başladı. Terim ile ekibi bir yandan da rakip analizini hızlandırdı. Teknik heyet, sezonun ilk yarısındaki maçta düştükleri hataların benzerinin ve son haftalardaki savunma problemlerinin yaşanmaması adına dikkatli bir çalışma içinde.

CENGİZ KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz’da kurulacak futbol kamp tesisinin bugün saat 14.30’daki tanıtımında açıklamalar yapacak.