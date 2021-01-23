Erdoğan imzaladı: GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 07:57
Erdoğan imzaladı: GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat!
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GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."


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