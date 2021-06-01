GSTV'de, Fair-Play'lik davranış; Fenerbahçeli yıldızı övdü

01 Haziran 2021 Salı, 08:47

Süper Lig U19 Elit Lig’nin 16. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Florya Metin Oktay Tesislerinde 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçeli Arda Güler’in 45+1. Dakikada attığı harika gol ve ortaya koyduğu futbol taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı.

Galatasaray Televizyonu Spikeri Serbay Şenkal Gün ortası programında yorumcu Kemal Özcanlı ile birlikte Fenerbahçeli Arda Güler’den övgü dolu sözler ile bahsetti.

GS TV SPİKERİ FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ

Arda Güler’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu dile getiren Şenkal, “16 yaşında 2005 doğumlu çok önemli bir futbolcu var. Zaten muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı çok önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adından bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe’yi de bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Centilmenlik göstermemiz gerekiyor, bunlar bizim evlatlarımız. Galatasaray’a gol attığında ben mutluluk duydum.” dedi.

'ARDA GÜLER'İ İZLEMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALDIM'

Kemal Özcanlı ise, “Dün Arda’yı izlerken gerçekten büyük keyif aldım. Bir futbolsever olarak izliyorsun bu olayı. 16 yaşında bu lig akademi ligi normalde U19 ligi. 3 sene geriden geliyor, müthiş bir başarı. Gerçekten Fenerbahçe takımını çok iyi yönetiyor. Tam bir maestro. Oyunun iki yönünü de oynuyor. Müthiş bir lider. Fenerbahçe için Türk futbolu için iyi bir futbolcu.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor