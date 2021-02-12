Guardiola 6 kupalı Bayern'e meydan okudu: Zaman ve mekan söyleyin!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak bir sezonda 6 kupa kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın rekorunu egale etti. Ancak bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör olan Pep Guardiola rekoru paylaşmayı düşünmüyor. Katalan teknik adam, Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'e yedinci kupa için maç daveti yaptı.
Pep Guardiola 6 kupa rekorunu egale eden Hansi Flick'e meydan okudu.
Katalan teknik adam, Barcelona'daki başarısına Bayern Münih ile ulaşan Alman antrenöre 7. kupa için çağrıda bulundu.
"Hansi'yi tebrik ediyorum ama ona bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sezonda 6 kupa kazanan ikinci takımsınız. Sizden önce bunu Barcelona bunu başarmıştı. Belki Messi ve arkadaşlarını ararım ve yedinci kupa için bir maç yaparız. Bana zaman ve mekanı söyle. Orada olacağız."
Guardiola 2010-2011 sezonunda Barcelona'daki rüya takımla tüm kupaları kazanmıştı.
Katalan ekibiyle elde ettiği başarıların ardından 3 sezon Bayern Münih'i çalıştıran Guardiola, Alman devinde 3 lig şampiyonluğu yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşamadı.
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