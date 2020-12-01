‘Güçlü bağışıklık önemli’

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde dijital olarak gerçekleşen Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı, geçen hafta dünyaca ünlü uzmanları bir araya getirdi. Konferansta konuşan Prof. Dr. Ünal, insanlığın yüzyıllar boyu veba, kolera, sıtma, SARS gibi birçok hastalıkla mücadele ettiğini ve koronavirüsün aslında sürpriz olmadığını söyledi. Salgının durdurulması için maske, mesafe ve el hijyeninin önemini yineleyen Ünal, “Aşıda umut vardır ama immün (bağışıklık) sistemini kuvvetli tutmak da çok önemli. İyi çalışan bir immün sistemi de koronavirüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı en önemli gücümüzdür. C ve D vitaminlerinin bu hastalıkla mücadelede son derece önem taşıdığı bilimsel olarak kanıtlandı” dedi.

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

Sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyenleri, uzmanları, araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde geçen günlerde yapıldı. SİS Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, dünyanın oldukça önemli ve zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak “Bir salgınla, bilimkurgu filmlerini aratmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Sağlığımızı tehdit eden böyle zor bir zamanda iki kavram ön plana çıktı: Sağlık ve iletişim. Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesinde de en önemli aracın iletişim olduğu açık bir gerçekliktir” diye konuştu.

KORONA GEÇİRENLER İÇİN ÖNERİLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Dyt. Aslıhan Altuntaş, koronavirüs hastalığını atlatmış kişilerin beslenme düzeninde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Günlük sıvı tüketimi akciğerler için çok önemli: Koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerde özellikle akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin minimum 2.5 litre olması çok önemlidir

Pancarı sofralarınızdan eksik etmeyin: Pancarın içeriğindeki mor rengi veren antosiyaninlerin fazla olması, aynı zamanda folik asidin yüksek değerde bulunması bağışıklık sisteminde ve yaşam döngüsü adı verilen metilasyon döngüsünde yer aldığı için çok değerlidir.

Basit karbonhidratların tüketimini sınırlandırın: Eğer günlük beslenmemizde basit karbonhidrat dediğimiz; şeker, tatlı, pirinç, beyaz undan yapılan hamur işleri, fast food besinler var ise bunları haftada en fazla 3 kere ile sınırlandırmak gerekmektedir.

Rengârenk sebzelerin gücünden faydalanın: Tüm besin gruplarını 4 şekilde ayırarak ilk başta bol renkli ve çeşitli sebze tüketmek, günde 2 porsiyonu aşmayacak şekilde farklı renkte meyveleri seçmek önemlidir. Tahıl grubunda beyaz un değil, tam tahıllı unlar olması önemlidir. Protein grubu olarak ise balık önceliktir. Sonrasında hindi eti gelir. Kırmızı et ise haftada en fazla 4 öğünle sınırlandırılmalıdır. Yoğurt ve kefirden de protein desteği alınması gerektiği unutulmalıdır.