Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı Kane 118 yaşına girdi
Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanako, 118 yaşına bastı.
Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, yeni yaşına girdi.
Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.
Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.
Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.
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