Güldüğümüzde ne kadar kalori yakıyoruz?

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

Gülme eyleme sayesinde kortizol ve adrenalin benzeri stres yaratan hormonlar azalıyor, depresyon ihtimalini düşüren beta endorfin ve bedenimizi enfeksiyonlardan koruyan gelişim hormonları artıyor.

Tüm bunlar sadece gülme sırasında yaşanmıyor, güleceğinizi bildiğiniz bir aktiviteye gitmek için yola çıktığınız anda başlıyor.

İnsan beyni, yapay bir gülüşle bile bu etkileri yaratma gücüne sahip. Bedeninizde gerçekleştirdiğiniz en ufak aktivite kalori yakmamıza sebep oluyor.

Bir kişi hiç kıpırdamadan televizyon izlese dahi, kalp atışını sürdürmek için belli oranda kalori harcar.

Örneğin 68 kilogram ağırlığındaki biri, sadece kitap okuyarak 15 dakikada 22 kalori yakıyor. Gülmek kalp atış ritmini hızlandırdığı için daha fazla kalori yakmamızı sağlıyor.

15 dakika gülerek, ortalama 30 kalori yakabiliyoruz. Eğer her gün düzenli olarak gülmeye devam edersek, yaktığımız kalori oranında da artış görülüyor.

Yani hiçbir diyet uygulamadan, sadece gülerek yılda 2 kilogram zayıflama imkanına sahibiz.





