Güldüğümüzde ne kadar kalori yakıyoruz?
Gülmenin insan sağlığına pek çok etkisi bulunuyor. Bunlarda başlıca olanı ise kalori yakmak. Peki, güldüğümüzde ne kadar kalori yakıyoruz?
Gülme eyleme sayesinde kortizol ve adrenalin benzeri stres yaratan hormonlar azalıyor, depresyon ihtimalini düşüren beta endorfin ve bedenimizi enfeksiyonlardan koruyan gelişim hormonları artıyor.
Tüm bunlar sadece gülme sırasında yaşanmıyor, güleceğinizi bildiğiniz bir aktiviteye gitmek için yola çıktığınız anda başlıyor.
İnsan beyni, yapay bir gülüşle bile bu etkileri yaratma gücüne sahip. Bedeninizde gerçekleştirdiğiniz en ufak aktivite kalori yakmamıza sebep oluyor.
Bir kişi hiç kıpırdamadan televizyon izlese dahi, kalp atışını sürdürmek için belli oranda kalori harcar.
Örneğin 68 kilogram ağırlığındaki biri, sadece kitap okuyarak 15 dakikada 22 kalori yakıyor. Gülmek kalp atış ritmini hızlandırdığı için daha fazla kalori yakmamızı sağlıyor.
15 dakika gülerek, ortalama 30 kalori yakabiliyoruz. Eğer her gün düzenli olarak gülmeye devam edersek, yaktığımız kalori oranında da artış görülüyor.
Yani hiçbir
diyet uygulamadan, sadece gülerek yılda 2 kilogram
zayıflama imkanına sahibiz.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
Video Haberler
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'tecanlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi