Güldür Güldür Show'da 'İsmail Saymaz' göndermesi

06 Temmuz 2021 Salı, 17:19

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru soramadığı için eleştirilen gazeteci İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show’un sezon finalinde espri konusu oldu.

"İSMAİL SAYMAZ GİBİ KALDIM"

Söz konusu skeçte psikolog adayı Feridun, Konya’dan kendilerini ziyarete gelen ‘Mesut enişte’nin köy dedikodularını bölüp bir türlü konuşamadı. Feridun’un, neden soru sormadığını soran evin sahibine cevabı ise “Soru hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle” oldu. Skeçte Saymaz’ın programdaki oturuşu, mimikleri ve el hareketleri de karikatürize edildi.

"O KADAR DA DEĞİL"

İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show'un o skecini alıntılayarak cevap verdi.

Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O kadar değildi ama, neyse…" ifadelerini kullandı.



