Gülen, Zekeriya Öz ve 13 sanık hakkında sıcak gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davadan dosyası ayrılanlarla hakkında yeni gelişme.

DHA
24 Haziran 2021 Perşembe, 12:06
Gülen, Zekeriya Öz ve 13 sanık hakkında sıcak gelişme
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı davada, 12 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konmasına karar verildi.

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