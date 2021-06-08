Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme
Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.
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