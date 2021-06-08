Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

(DHA)
08 Haziran 2021 Salı, 12:38
Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme
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