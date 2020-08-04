Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

04 Ağustos 2020 Salı, 14:00

Yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu’nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yitirdi. Güler Dormen Yiğit, dün Edirnekapı Şehitliği Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Haldun Dormen, kardeşinin kalıtsal bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Dormen, “Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Bizim tiyatromuzun kostümlerini de hazırlardı. Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu. Bazı zamanlar başı dönermiş. Allah’ın takdiri, tiyatro camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.