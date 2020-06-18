Gülistan Doku olayında flaş iddia: Zaynal Abakarov'a bilgiyi kim verdi

18 Haziran 2020 Perşembe, 21:02

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan halen haber alınamadı. 166 gündür kayıp olan Gülistan Doku’nun en son birlikte görüldüğü ve şüpheli olarak görülen kişi olan Zaynal Abakarov’un telefon incelemesi yapıldı.

Halktv.com.tr’den İrem Yıldırım'a konuşan abla Aygül Doku, son gelişmelerini anlattı. Doku, Gülistan’ın en son birlikte görüldüğü ve şüpheli olarak görülen kişi olan Zaynal Abakarov’un telefon incelemesinin yapıldığını söyledi.Doku, ‘’Yapılan incelemede Zaynal Abakarov, telefonuna el konulacağını öğrendiği gün Gülistan’a mesaj yazmaya başlıyor. Bu bilgiyi ona kim verdi?’’ diye sordu.

Abla Doku yapılan incelemede ortaya çıkan bir telefon numarasından da bahsetti. Söz konusu numarayı aradığını ve karşısına E.Y.’nin çıktığını söyledi.

Doku, Zaynal Abakarov ile konuşmak istediğini, E:Y.’nin ona izin vermediğini söyledi. Doku, babanın dosyaya müdahale etmeye çalıştığını da ileri sürdü.

‘’MUNZUR BİR GÜLİSTAN’I MI YUTTU?’’

Gülistan Doku’yu arama-tarama çalışmalarında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Doku, ‘’3 kişinin cenazesi kaybolmadı, Gülistan’ın cenazesi mi kayboldu? Munzur Nehri bir Gülistan’ı mı yuttu? Atlasaydı atladığı yerde olacaktı.’’ dedi.