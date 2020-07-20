Gülistan Doku soruşturmasında: Dinar Köprüsü’ndeki su kurutulacak
Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Gülistan Doku’nun soruşturması için kaybolduğu Dinar Köprüsü’ndeki suyun boşaltılacağı öğrenildi.
Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Gülistan Doku’dan (21) 197 gündür haber alınamıyor. Doku’nun ablası Aygül Doku, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmede, Gülistan’ın en son görüldüğü ve atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü’nün çevresindeki suyun boşaltılarak kurutulacağı sözünü aldığını söyledi.
‘SÖZÜMÜZÜ ALDIK’
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun arandığı Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde, 184’üncü gününde su altında yapılan arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuştu.
Bu gelişmeden sonra Gülistan Doku’nun ailesi dün Soylu ile Ankara’da görüştü. Abla Aygül Doku, görüşmede Soylu’dan yarından itibaren Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki suyun bir kısmının boşaltılacağı sözünü aldığını açıkladı.
Abla Doku, görüşmeye ilişkin, “Gülistan’ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü’nün çevresindeki su kurutulacak. Köprünün aşağı kısmında ve yukarı kısmında 2.5 kilometrekarelik alandaki su çekilecek, kurutulacak. Gülistan o alanda olursa zaten bedenini alacağız. Yoksa cinayet şüphesinin üzerine daha da gideceğiz. Şu anda da gidiyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Biz sözümüzü aldık” dedi.
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