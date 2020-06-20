Gülistan Doku soruşturmasının şüphelisi Zainal Abarakov’un Rusça yazışmaları incelenmemiş

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Tunceli’de 5 Ocak’tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybolmasında şüpheli olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un telefonu ve SIM kartı üzerinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme tamamlandı.

Hazırlanan raporda, Abarakov’un telefonundaki Rusça yazışmalara “özel” olduğu gerekçesiyle bakılmadığı ortaya çıktı. Söz konusu raporun skandallarla dolu olduğunu belirten Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, “27 Şubat tarihinde Zainal Abarakov’un, savcılık tarafından telefonunun ve SIM kartının incelenmesi üzere karar alındı.

Ancak Abarakov’un, bu karardan birileri sayesinde haberi olmuş ve sadece 26 Şubat tarihinde Doku’ya mesaj atmış. Doku’ya ne olduğunu tek bilen kişi Abarakov’dur. Bu rapor da bunun ispatıdır” dedi.

‘RAPOR 4 AYDIR VERİLMEDİ’

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından telefonda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, soruşturmaya konu bir suç unsuruna rastlanmadığı iddia edildi. Avukat Ali Çimen, raporun kendisine 4 aydır verilmediğini ancak Abarakov’un savcılık tarafından telefonunun ve SIM kartının inceleneceğinden haberi olduğunu iddia etti.

Doku soruşturmasını şüphelinin üvey babasının görevlisi olduğu asayiş şube tarafından yürütülmesinden kaynaklı Abarakov’un dosyayla ilgili tüm bilgilere ulaşabildiğini öne süren Çimen, şunları söyledi: “Gülistan’ın kaybolduğu ay bizler şüpheli Zainal Abarakov’un telefonunun incelenmesini istedik. Ancak kabul edilmedi. Daha sonra tepkiler üzerine savcılık, 27 Şubat tarihinde Abarakov’un telefon kayıtlarını inceleme kararı aldı. Abarakov, savcılığa telefonunu 27’sinde veriyor.

Ancak 26’sında Meltem adında bir arkadaşına ‘Benim telefonu alacaklar. Geri verilince yazarım sana’ diye mesaj atmış. Savcılıktan, önce bu çocuk telefonun alınacağını nasıl öğrenebilir? Defalarca babasının polis olduğunu ve etkin soruşturma yürütülmesine engel olduğunu söyledik. Bu detay kuşkularımızı haklı çıkardı. Rapordaki skandallar bununla da bitmiyor. Abarakov, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’ya sadece 26 Şubat günü mesaj atıyor. Aradaki 52 gün boyunca ne mesaj ne de arama yapıyor. Bir insan neden merak etmez çünkü Abarakov, Gülistan’a ne olduğunu biliyor.” Avukat Ali Çimen, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

ANNESİ KIZININ ARANDIĞI BARAJ GÖLÜNÜN KENARINDA KIZINDAN HABER BEKLİYOR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Doku ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Doku’nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyi, hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmaları yapıldı. Ancak Doku’ya ait bir ize rastlanamadı. Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, kızının arandığı baraj gölünün kenarında kızından haber bekliyor.