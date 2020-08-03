Gülsüm Kav: Değil sözleşmeden çekilmek tam maddelerinin uygulanmasını istiyoruz

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:17

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin açıklamasının ardından (KADEM) sözleşmeden çekilme yönündeki tartışmalarının AKP MYK’da gündeme gelmeyebileceğini ifade ederek, “Tartışmalı ve 5’inde gündeme alıp almayacakları bilinmiyor ancak KADEM’in açıklamasından sonra durum tartışmalı hale geldi” dedi.

AKP MYK’nın olduğu gün yapacakları eylem hakkında “Değil sözleşmeden çekilmek tam maddelerinin uygulanmasını istiyoruz” diyen Kav, eylem çağrısında olduğu gibi kadınların neden sosyal medya paylaşımlarıyla kadın cinayetlerine dikkat çekmeye çalıştığını şu sözlerle açıkladı:

“Sosyal medya adalet arayışının bir mecrası oldu. Şule Çet ve ondan sonraki cinayetlerde adalet hesapları açıldı. Hak arayışının önemli zemini oldu ancak mücadele tek başına orayla yürümüyor. Meydanlarda ve adliyelerde mücadele eden kadınlar var. Hemen her gün birden fazla dava izleyerek, sadece sosyal medya ile kalmayan mücadelesi var kadınların.”

‘SOSYAL MEDYAYA GEREK KALMAKSIZIN KOLLUĞUN GÖREVİNİ YAPMASI GEREKİR’

“Sosyal medya ve kamuoyu oluşturmaya gerek kalmaksızın kolluk görevlilerinin görevlerini yapması da gerekir. Öyle olmadığı için kadınlar seslerini buradan duyurmaya çalışıyor ve bize de oradan ulaşmaya çalışıyorlar.”

Kav, AKP’nin Meclis’ten geçirdiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yasalaşan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de “Adalet arayışımızı kısıtlamaya çalışıyorlar ama biz her durumda bir yolunu bulacağız” dedi.