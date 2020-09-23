Gümüldür mandalinası coğrafi işaret aldı
İzmir'in Menderes ilçesinde yetişen satsuma cinsi Gümüldür mandalinasına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Menderes'in yerel ürünlerinin korunması, kalitesinin arttırılması ve markalaştırılması amacıyla Menderes Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gümüldür Satsuma Mandalinası için coğrafi işaret belgesi verildi. Belge, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a teslim edildi.
İlçenin önemli ürünleri arasında satsuma cinsi Gümüldür Mandalinasının yer aldığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderes’imizin bereketli topraklarının verimli ürünlerini korumaya ve geniş pazarlara sunmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Gümüldür Satsuma Mandalinamızın coğrafi işaret belgesi alması için yaptığımız girişimler sonuç verdi ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgeyi almaya hak kazandık. Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Gümüldür Satsuma Mandalinası için aldığımız coğrafi işaret belgesi Gümüldür’den Selçuk’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Belge, ürünün markalaşması ve üreticimizin hem iç hem de dış piyasada satış olanaklarının artması adına büyük bir önem arz ediyor. Bu belgeyle kazanan üreticimiz, kazanan Menderes olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun ” dedi.
Efemçukuru Alfons Üzümü için de gerekli girişimleri yaptıklarını kaydeden Başkan Kayalar, “Bir sonraki hedefimiz Efemçukuru’muzun eşsiz lezzeti olan alfons üzümü. Ürünümüz için gerekli başvuruları yaptık. Efemçukuru Üzümünün de coğrafi işaret tescil belgesini alacağız. Bu toprakların bize sunduğu nimetlere sahip çıkmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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