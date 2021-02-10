Gümüşdağ, İrfan Can transferinin detaylarını verdi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 12:10

İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Süper Lig'in iki devi; Fenerbahçe ve Galatasaray, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, milli yıldız 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı.

Gümüşdağ, "7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç’ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız" ifadelerini kullandı.