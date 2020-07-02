Gümüşhane'de otun şahı olan sarı kantaronda hasat başladı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:37

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığınca desteklenen 'Organik Sarı Kantaron Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde geçen yıl ekimi gerçekleştirilen sarı kantaron bitkisinin hasadı başladı.

Dünyadaki endemik bitkilerin içerisinde “otun şahı” diye tabir edilen sarı kantaron bitkisi, geçtiğimiz yıl Şiran ilçesindeki 5 köyde 6 üreticiyle 15 dekar alanda tesis edilen organik bahçelere dikilmişti. Organik sertifikalı sarı kantaron bahçelerinde temmuz ayı ile birlikte çiçeklenmeler başladı ve ilk ürünler hasat edildi.

Hasat etkinliğine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, projenin Gümüşhane'de ilk kez uygulandığını belirterek, “Bölgemize, Şiran'a katma değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Şiran ilçemizde 5 köyde 15 dekar alanda uygulamaya koyduğumuz organik sarı kantaron bahçeler tesisi yapılarak, geçen yıl temmuz ayında fidelerin dikimini yaptık. Artık hasat zamanı geldi. İlk ürünleri hasat edilmeye başlandı. Sarı kantaron bizim doğamızda yetişebilen bir ürün grubu. Özellikle bölgemizde doğal olarak yayılış göstermektedir. İlimizde üretimi artırmak ve yeni çeşitler kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Sarı kantaron bitkisinin alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını, çiçeğinin, yağının ve tohumunun kullanıldığını, organik olarak kurutulup çayının elde edildiğini, stres ve depresyona iyi geldiğini vurgulayan Birşen, sarı kantaron bitkisinin fazla maliyeti ve emeği olmadan Gümüşhane’de doğal şartlarda yetişmesinin proje için büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde gittikçe büyüyen bir pazar olan tıbbi aromatik bitkiler üretiminde Bakanlıkları tarafından son dönemde birçok çalışma başlatıldığını dile getiren Birşen, “İlimizin bakir coğrafyası ve zengin florası ile bu alanda önemli bir potansiyel barındırıyor. DOKAP tarafından finanse edilen projenin danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan yapmaktadır. Yapılan işbirliği ile iyi sonuçlar alacağız. Çiftçilerimiz de sarı kantaron bitkisine alternatif ürün olarak ilgi göstermesi ile önemli bir gelir kapısı açmış olacak. Sarı kantaron bitkisinin alternatif ürün olarak Gümüşhane tarımına kazandırılması için yürütülen proje çalışmalarımız önümüzdeki yıl da devam edecek” diye konuştu.