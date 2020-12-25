Güncel çocuk kitaplarında bu hafta

25 Aralık 2020 Cuma, 16:25

Şehirdeki Küçük / Yazan-Resimleyen: Sydney Smith / Çev.: Gonca Özmen / Kırmızı Kedi Çocuk Yay. / 40 s. / 3+ / 2020.

Yapıları, yolları, ilişkileri, gürültüsü, kalabalığıyla kocaman bir kenti, kimsenin fark etmediği bir çocuğun kılavuzluğunda “görmek”, keşfetmek size de ilginç gelebilir. O kocaman kentte kedisini ararken her adımda altını çizdiği incelikler, epeyce bir zamandır unuttuklarımızı da anımsatıyor. Gonca Özmen’in yalın, enfes çevirisiyle derinden duyumsattığı bir sevgi yolculuğu bu aslında. Ve bütün o hayattan uzak duruşuna, hantallığına karşın; yaprakları hışırdayan ağaçlardan buhar üfleyen havalandırma borularına ve balıkçı dükkânlarına uzanan sıcak, kucaklayan elleri de vardır kentin.

Alis Harikalar Diyarında / Güzin Öztürk / Resimleyen: Zeynep Özatalay / Tudem Yay. / 56 s. / 8+ / 2020.

Kitaplarla tanışan hemen herkesin yolu, tıpkı Alis gibi, Lewis Carroll’ın benzersiz Harikalar Diyarı’ndan da geçmiştir. Bu klasik maceraya bizi şimdi Güzin Öztürk çıkarıyor. Ablasının sesinden ve okuduğu resimsiz kitaptan sıkılan Alis, oflayıp puflarken tam da o sırada önünden geçen pembe gözlü mavi tavşanın peşine takılır. Ve tavşan bir delikte kaybolur. Yayınevinin “Kolay Okunur Kitaplar” dizisinde yer alan bu yapıtta; Zeynep Özatalay’ın olağanüstü resimleri, Güzin Öztürk’ün yer yer iç uyaklarla da bezediği sımsıcak anlatımıyla kendimizi daha ilk tümcede maceranın içinde, Alis’in yanı başında buluyoruz.

Var mısın? 365 Bulmaca ve Akıl Oyunu / Hazırlayan: Miquel Capó / Resimleyen: Intercastilla / Çev.: Sima Özkan / Domingo Yay. / 224 s. / 9+ / 2020 /

Matematikçi Miquel Capó’nun 365 tane bulmaca ve akıl oyunu, bizi edebi türler dışında da kitapla buluşturuyor. Kapalı alanlarda fazlaca zaman geçirdiğimiz şu günlerde sözel ve sayısal mantık sorularıyla muhakeme yetimizi sınıyoruz. Anagramlar, iki ve üç boyutlu sorular, okuduğundan ne anladın soruları ve çok daha fazlası… Mantık sorularından oluşan çeviri eserde ilk baktığımız, çevirenin adı oldu. Sima Özkan ismi bizi ilk andan rahatlattı. Bulmacalarla eğlenirken özverili çalışmaları için ekibe de teşekkür ettik. 9-99 yaş aralığıysa gerçekçi! İşte başlıyor büyük nöron testi!

Kayboldu Bulundu / Yazan-Resimleyen: Oliver Jeffers / Çev.: Celal Üster / Can Çocuk Yay. / 32 s. / 3+ / 2020.

Kapınızın önünde bir penguen; ne nereden geldiğini biliyorsunuz ne de peşiniz sıra dolanmasının nedenini. Çocukla penguenin serüveni de penguenin neden üzgün olduğuna dair çocuğun tahminiyle başlıyor. Çocuk, penguenin nereden geldiğini araştırıyor ve yola çıkıyorlar... Güney Kutbuna doğru. Aslında nedir kaybolan, nedir bulunan diyerek de eve dönüyorlar. Hem arkadaşlık hem yolculuk temasıyla sıcacık, gülümseten bir hikâye… Serinin ikinci kitabı Uçtu Uçamadı’yı da Çocuk ve Penguen’le bir serüven daha isteyenlere zevkle öneriyoruz.