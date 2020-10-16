Gündemden ayrı düz koşu

16 Ekim 2020 Cuma, 11:24

ABD’li bilim insanları, Dünya’dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta 24 “süper yaşanabilir” gezegen keşfetmişler. Bu gezegenlerin arasında Dünya’dan “daha yaşlı, daha büyük, daha ılık ve muhtemelen daha ıslak” olanlar varmış.

Ekip güneş Sistemi dışında bilinen 4 bin 500 öte gezegenle ilgili bir araştırma yürütmüş. İçlerinde muhtemel kara parçası bulunan gezegenlere sahip sistemleri incelemişler. Dirk Schulze-Makuch – ki kendisi 1964 doğumlu Astronomi Profesörü, Technical University Berlin’den – araştırma yaparken karmaşık yaşam için en uygun koşullara sahip gezegenlere odaklanmak zorunda olduklarını belirtmiş ve eklemiş “İkinci bir Dünya’yı araştırmaya sıkışıp kalmamaya dikkat etmeliyiz çünkü yaşam için bizimkinden çok daha uygun olacak gezegenler var olabilir” demiş.

Şu 100 ışık yılı uzaklıktaki 24 süper gezegenden birine gidelim, şu dünya üzerinde bulamadığımız, Instagram vari bir tatlı huzuru hayal edelim. Belki yaşamımıza daha uygun gezegenler vardır.



Dirk Schulze-Makuch’a katılmamak mümkün değil, yaşam için bizimkinden çok daha uygun gezegenler olmalı. Yani, bu kaosun içinde bir umut ilkesini korumak için, uzaydaki diğer yaşamlara inanmalıyız belki de…

Dünyanın bir yerinde başka dünyalarda yaşam imkanları hayal edilirken ve araştırılırken diğer yerinde koronavirüse yakalanma riskine açık 26 hayvan türü ise “insanlara hastalık geçirebilir” araştırması yapılıyor. New York’ya Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bakıcısından hastalık kapan bir kaplan, koronavirüs pozitif çıkıyor. İkinci araştırmanın raporunu Prof. Christine Orengo yazıyor ve şöyle diyor: “salgın riskine açık olduğunu belirlediğimiz hayvanlar, soyu tehlikede olan hayvanları ya da çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit edebilir. Bu hayvanlar bir virüs deposuna dönüşüp hastalığı insanlara bulaştırabilir.”

2019’un başından bu yana Covid – 19 virüsü nedeniyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bu yüzyıllar boyunca koronavirüs, virüs veya bakteri gibi patojenlerin yol açtığı pandemilerin en yenisi ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Uzmanların çoğu ise küresel seferberliğiyle pandeminin üzerinden geleceğimizi belirtiyor.

Alman Astronomi profesörü ile aynı fikirdeyim. Şu 100 ışık yılı uzaklıktaki 24 süper gezegenden birine gidelim, şu dünya üzerinde bulamadığımız, Instagram vari bir tatlı huzuru hayal edelim. Belki yaşamımıza daha uygun gezegenler vardır.

Hem neden olmasın, hem nereden bilebiliriz ki…

Hayat bu anlık zihin kaçışlarına rağmen darmaduman, kaotik, girdaba çekilir gibi akıyor işte.

İyi pazarlar.



