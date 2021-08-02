“Güneşe Giden Yol” Kuşadası'ndan geçiyor

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:42

Kadın haklarına ve kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen soyut heykel yarışmasında ikinci olan “Güneşe Giden Yol” isimli heykel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Kuşadası’na hediye edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Kuşadası Kent Estetik Kurulu ile yaptığı değerlendirmenin ardından heykeltıraş Gültekin Rüzgar tarafından kadın ve erkeği temsil eden parçaların ters yerleştirilmesi ile yapılan “Güneşe Giden Yol” isimli metal heykel, kentin en merkezi noktalarından olan Şevki Hasırcı Meydanı’nda sergilenmeye başlandı. Kadın ve erkeğin farklılıkları ve birbirini tamamlayan unsurları ile bütün insanlığa ve birbirlerine yol gösteren, aydınlatan bir güneş olarak tasavvur edildiği heykel, sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı.

“KENTLER SANATLA GÜZELLEŞECEK”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güneşe Giden Yol isimli heykeli Kuşadası’nı hediye eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek şöyle konuştu: “Özlem Başkanımız her zaman olduğu gibi bir kez daha kentimize değer katmıştır. Bizler, dünyanın ve kentlerin sanatla güzelleşeceğine inanıyor ve gerek sanatsal etkinlikleri gerekse de sanat eserlerini halkımızla ve kentimizle bütünleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda ortaya çıkan birbirinden güzel eserleri kentimizin sokaklarında ve çarşılarında sergilemeye başladık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından kadın-erkek eşitliği teması ile düzenlenen soyut heykel yarışmasında ikinci olan Sayın Gültekin Rüzgar’ın Güneşe Giden Yol isimli metal heykelini de diğer heykellerimizle birlikte halkımızın beğenisine sunmaktan son derece memnunuz. Taşıdığı estetik ve sanatsal değerin yanında tematik olarak da büyük önem taşıyan bu heykel için değerli sanatçımız Gültekin Rüzgar’a ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına teşekkür etmek istiyorum.”