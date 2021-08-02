“Güneşe Giden Yol” Kuşadası'ndan geçiyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadın-erkek eşitliği temalı soyut heykel yarışmasında ikinci olan heykel Kuşadası’nda sergilenmeye başlandı.
Kadın haklarına ve kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen soyut heykel yarışmasında ikinci olan “Güneşe Giden Yol” isimli heykel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Kuşadası’na hediye edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Kuşadası Kent Estetik Kurulu ile yaptığı değerlendirmenin ardından heykeltıraş Gültekin Rüzgar tarafından kadın ve erkeği temsil eden parçaların ters yerleştirilmesi ile yapılan “Güneşe Giden Yol” isimli metal heykel, kentin en merkezi noktalarından olan Şevki Hasırcı Meydanı’nda sergilenmeye başlandı. Kadın ve erkeğin farklılıkları ve birbirini tamamlayan unsurları ile bütün insanlığa ve birbirlerine yol gösteren, aydınlatan bir güneş olarak tasavvur edildiği heykel, sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı.
“KENTLER SANATLA GÜZELLEŞECEK”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güneşe Giden Yol isimli heykeli Kuşadası’nı hediye eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek şöyle konuştu: “Özlem Başkanımız her zaman olduğu gibi bir kez daha kentimize değer katmıştır. Bizler, dünyanın ve kentlerin sanatla güzelleşeceğine inanıyor ve gerek sanatsal etkinlikleri gerekse de sanat eserlerini halkımızla ve kentimizle bütünleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda ortaya çıkan birbirinden güzel eserleri kentimizin sokaklarında ve çarşılarında sergilemeye başladık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından kadın-erkek eşitliği teması ile düzenlenen soyut heykel yarışmasında ikinci olan Sayın Gültekin Rüzgar’ın Güneşe Giden Yol isimli metal heykelini de diğer heykellerimizle birlikte halkımızın beğenisine sunmaktan son derece memnunuz. Taşıdığı estetik ve sanatsal değerin yanında tematik olarak da büyük önem taşıyan bu heykel için değerli sanatçımız Gültekin Rüzgar’a ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına teşekkür etmek istiyorum.”
Video Haberler
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
- Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri
- Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinin perde arkası
- O gece neler oldu öyle?