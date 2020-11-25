Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 772 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 772 bin 252'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 83'e çıktı.
Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 493 artışla 772 bin 252'ye yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 325 bin 631 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 100 bini geçti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
Video Haberler
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi