Güney Afrikalı bilim insanlarından kuraklığa karşı fantastik plan: Güneş'i karartacaklar

27 Kasım 2020 Cuma, 11:53

Güney Afrikalı bilim insanları bilim-kurgu filmlerini aratmayacak bir öneride bulundu.

Cape Town Üniversitesi'nden araştırmacılar, geçen hafta Environmental Research Letters isimli dergide bir makale yayımlayarak, ülkede su kaynaklarının kritik olduğu bölgeleri kuraklıktan kurtulmasına yardımcı olacak bir plan önerdiler.

Euro Weekly News'in haberine göre, bilim insanları, şu anda önlem alınmazsa Cape Town'da muslukların kuruyacağı "Sıfırıncı Gün" olasılığının 2100'de üç katına çıkacağını tahmin ediyor.

Sıfırıncı gün kuraklığının 2100'den önce meydana gelme olasılığını yüzde 90 oranında ortadan kaldıracağını hesapladıkları planda, Cape Town üzerinden atmosfere büyük miktarlarda sülfür dioksit gazı salmayı ve kalıcı olarak "güneşin karatılması" hedefleniyor. Kent, güneş ışınlarını yansıtmak için büyük bir bulut oluşturarak, ısıyı azaltacak ve su kaynaklarının düşme riskini azaltacak.

First Post'un aktardığına göre, bilim insanları üst atmosfere yansıtıcı aerosoller enjekte ederek az miktarda güneş radyasyonunun Dünya yüzeyine ulaşmasını engellemek, küresel sıcaklık artışlarını küresel hedef olan 2 derecenin altında tutabilir.

Çalışma hakkında konuşan baş yazar Dr Romaric Odoulami, bulgularının, SRM'nin Cape Town'daki şiddetli kuraklık risklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Profesör Mark New, araştırmacıların küresel ısınmadan kaçınmanın en iyi yolunun sera gazı emisyonlarını radikal bir şekilde azaltmak olduğunu zaten bildiklerini söyledi. New'e göre, emisyon kesintileri iklim zararlarını önlemek için yetersiz ve bu çalışma, SRM araştırmalarına Afrika'nın katılımı için önemli bir adım.