Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa ve Rum liderlerin figürlerini çizen sanatçıya tepki yağdı

18 Eylül 2020 Cuma, 16:35

Güney Kıbrıs'ta Hz. İsa ve Rum siyasi liderleri eserinde eleştiren okul müdürü ve ressam olan Yorgos Gavriel'e tepki yağdı.Güney Kıbrıs'ta sert tartışmalara neden olan olay sosyal medyaya taşındı. Gavriel'e sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldı. Rum Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada oluşan tepki üzerine Gavriel'in yaptığı eserlerin dini ve ahlakı değerleri aşağıladığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakanlık, aynı zamanda okul müdürü görevinde olan sanatçı hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

RUM BAŞPİSKOPOS: DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞSIN

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da,sanatçının eserlerinde ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne sürerek, "Gavriel derhal görevden uzaklaştırılmalı" dedi. Rum medyasına açıklama yapan sanatçı Yorgos Gavriel de eserlerinin kamuya açık olduğunu söyledi.

'İKİYÜZLÜ ANLAYIŞA TEPKİ'

"Ülkeyi mahvedenleri onurlandırdığımız ve başrahiplerin krallar gibi yaşadığı bir ülkede bu yapılan ikiyüzlülüktür" diyen Gavriel, dini değerlere hakaret etmediğini belirtti.

Rum ana muhalefet AKEL ise sanatçının eserlerinin eleştirilebileceğini ancak "demokratik bir ülkede herhangi bir sanatçının kovuşturulması, uzaklaştırılması ve susturulmasının talep edilmesinin akıl almaz olduğu" görüşünü açıkladı.