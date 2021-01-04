Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti
Güney Kore'de 2020 yılında ilk kez doğum oranı ölümlerin altında kaldı. Bu durum, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülke için ciddi sorun oluşturabilir.
Güney Kore'de 2020 yılında ilk kez doğum oranı ölümlerin altında kaldı. Bu, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede endişe yarattı.
Ülkede 2020'de 275 bin 800 bebek dünyaya geldi. Bu 2019'un doğum oranının yüzde 10 altında.
Geçen yıl ölen kişi sayısı ise 307 bin 764.
Veriler, İçişleri Bakanlığı'nın "Politikamızda temel değişimlere gitmeliyiz" çağrısı yapmasına neden oldu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in geçen ay, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak, nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi teşvik açıklamıştı.
2022'den itibaren her doğan çocuk için devlet tek seferlik olmak üzere 2 milyon won (yaklaşık 1850 Amerikan doları) ve çocuk 1 yaşına gelene kadar her ay 300 bin wonluk yardım yapacak.
2025'te aylık ödeme 500 bin wona çıkarılacak.
Nüfustaki azalma, işgücünü de azalttığından ülke ekonomisi için ciddi bir sorun.
DOĞUM ORANI NEDEN DÜŞÜK?
Bunun öncelikli nedenlerinden birinin, ülkede çocuk yapmanın kadınların mesleki gelecekleri için çok riskli olması gösteriliyor. Kadınlara bu konuda yeterli desteğin verilmediği eleştirileri getiriliyor.
Diğer bir etkense ev fiyatlarının çok pahalı olması. Bu da genç çiftleri çocuk yapmaktan alıkoyuyor.
Öte yandan devletin şu ana kadar sağladığı teşvikler de çiftler tarafından yetersiz bulunuyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz