Güneydoğu’da koronavirüs vaka artışı uyarısı: Yoğun bakım sırasında ölümler başladı

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs salgını nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesi’nde yoğun bakım servislerinde yer kalmadığına dikkat çekerek “Sadece Batman’da son bir hafta içerisinde yoğun bakım sırası beklerken vefat eden hasta sayısı 7’yi buldu. Şanlıurfa’da memurlar filyasyon için sahaya sürüldü. Hatta temizlik işçisine sürüntü aldırtılıyor. Diyarbakır’ın günlük vaka sayısı 600’ü buluyor. Güneydoğu’nun hali içler acısı durumda” dedi.

Emir, şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde günlük koronavirüs vaka sayısını halen 1000’li rakamlarda açıklıyor, ancak sadece Şanlıurfa’da günde 700’e yakın pozitif vaka tespit edildiğini biliyoruz. Şanlıurfa’da biri üniversite hastanesi olmak üzere dört hastanede de Covid-19 için boş yoğun bakım yatağı kalmadı. Bu kadar çok vaka artışı yaşanınca temaslı kişileri kontrol etmekle görevlendirilen filyasyon ekipleri de yetersiz kalıyor. Ne yapacağını bilemez hale gelen Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa’da hiçbir sağlık eğitimi almamış müftülük ve Milli Eğitim personelini de filyasyon ekibi olarak görevlendirdi. Hatta bu da yetmeyince daha birkaç gün önce Karaköprü Diş Hastanesi’nde bir temizlik personeli, temaslı kişilerden sürüntü aldı.”

‘DOKTORLAR İSTİFA EDİYOR’

Diyarbakır’da da 1 Haziran öncesinde günlük vaka sayısı 70’lerdeyken bugün 600’e ulaştığını kaydeden Emir, “1 Haziran öncesinde Diyarbakır’da yoğun bakımda tedavi gören günlük hasta sayısı 10 civarındaydı, fakat bugün itibarıyla 100’ü geçti. Covid-19 hastalarına yoğun bakım hizmetinin verilebildiği yatakların hepsi dolmuş durumda. Filyasyon ekipleri, Şanlıurfa’da olduğu gibi bu ilimizde de yetersiz kalıyor” diye konuştu.

Batman’da da vaka sayısının 1 Haziran’dan bu yana 10 bine ulaştığını kaydeden Emir, “Günde yaklaşık 700 test yapılırken bunun 350’si pozitif çıkıyor. Yoğun bakım yataklarının hepsi dolmuş. 300 yatak kapasiteli bölge devlet hastanesinde şu anda 450 hasta yatıyor. Servislerde yoğun bakım sırası bekleyen onlarca hasta bulunuyor, hatta bu sırayı beklerken yaşamını yitiren hastalar var. Bu şekilde son bir haftada 7 hastanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık çalışanları perişan. Son bir ayda Batman’da 10 doktor istifa etti, 5 sağlık personeli de emeklilik dilekçesini verdi” dedi.