Güngören'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü

15 Temmuz 2021 Perşembe, 12:29

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güngören'de meydana geldi.

İddialara göre, ehliyeti olmayan Sevim Ekinci, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde aracının direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sedat Barlak'a çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Barlak olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken Barlak'ın 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın bir anda savrularak önce kaldırıma çıktığı ardından Barlak'a çarparak yol kenarındaki araçlara vurduğu görünüyor.