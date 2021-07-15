Güngören'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü
Güngören'de ehliyeti olmayan Sevim Ekinci'nin çarptığı 20 yaşındaki Sedat Barlak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güngören'de meydana geldi.
İddialara göre, ehliyeti olmayan Sevim Ekinci, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde aracının direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sedat Barlak'a çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Barlak olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken Barlak'ın 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın bir anda savrularak önce kaldırıma çıktığı ardından Barlak'a çarparak yol kenarındaki araçlara vurduğu görünüyor.
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