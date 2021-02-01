Günler öncesinden aşı için çağırılan 80 yaş üstü yurttaşların randevusu iptal edildi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Aile sağlığı merkezlerinde geçen hafta içerisinde randevu oluşturulan 80 yaş üstü bazı yurttaşların aşı bulunmadığı gerekçesiyle aşı olamadıkları ortaya çıktı.

Manisa’dan Cumhuriyet’e ulaşan 80 yaş üstü yurttaşlar geçen hafta içerisinde aşı için randevu aldıklarını bildirdi. Ancak perşembe günü randevu saatine kısa süre kala aile sağlığı merkezinden aranan yurttaşlara, “Aşı kalmadı, yarın arayın” denildi. Cuma günü yeniden aile sağlığı merkezini arayan yurttaşlara bu kez de “Aşı yok, pazartesi günü gelirse, biz sizi arayacağız” yanıtı verildi. Endişelenen yurttaş beklemeye başladı. Randevu alıp gitmeyen yurttaşların aşıları en sona bırakılıyor. Bu nedenle de sisteme girilen randevu gününde aşı olamayan yurttaş, “Acaba hakkımı kaybeder miyim” endişesine kapıldı. Yurttaş, aile sağlığı merkezinden gelecek telefonu beklemeye başladı. Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde dün sabah yer alan verilere göre Türkiye’de, toplam aşılanan kişi sayısı 1 milyon 971 bin 832. Manisa’da ise aşılanan toplam kişi sayısı 32 bin 190.

HAKLARI NE OLACAK?

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’da ve bazı ilçelerinde risk ve yaş grubuna göre aşılama programında olan ve randevu verildiği halde aşı kalmadığı gerekçesiyle aşılanamayan yurttaşlarla ilgili şikâyetlerin kendilerine de geldiğini söyledi. Bakırlıoğlu, illerde aşılanacak kişi sayısının belli olduğunu şimdi ise “Aşı kalmadı” denilmesinin soru işareti yarattığını söyledi. Basında da yer alan “Torpillilere aşı yapılıyor” iddialarına inanmak istemediklerini belirten Bakırlıoğlu, “Randevuları olduğu halde aşısı yapılmayan vatandaşların hakkı kaybolacak mı? Bu insanlar ne zaman aşılanacak belli değil. Bir açıklama da yapılmıyor. Bakanlık gelecek aşıları risk ve yaş grubunu dikkate alarak illere yeterli sayıda göndermeli ve aşılama bu program dahilinde devam etmelidir” diye konuştu.