Günlük vaka sayısı tekrar binin üstünde

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 34 kişi artarak 4 bin 431'e yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI TEKRAR BİNİN ÜSTÜNDE

Ülke genelinde kaydedilen günlük vaka sayısı tekrar bini aşarak bin 35 oldu. İlk günden bu yana Türkiye'de kaydedilen koronavirüs vaka sayısı bugünkü verilere göre 159 bin 797'ye yükseldi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının 723 olarak yansıtıldığı tabloda, entübe hasta sayısı da 331 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı ise bin 286 kişi aratarak 122 bin 793'e yükseldi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, Hep birlikte tedbir" dedi.